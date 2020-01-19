شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج القراءات الموحد للعدادات «مسبوقة الدفع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعميم برنامج القراءة الموحد، مسبوقة الدفع، نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تسجيل القراءة بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية. ويهدف برنامج القراءة الموحد القضاء على أخطاء الفواتير المعتادة، وتسجيل القراءات بشكل جيد، وتجنب الخطاء البشري، من خلال تطبيق برنامج إلكتروني على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام اندرويد، تعمل وفقا لمعاير الربط الرقمي، لتتيح على المشترك إمكانية تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الانتظار لمحصل.

يرصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن برنامج الشحن والقراءات الموحد للحصول على فواتير دقيقة:

1. يضمن العداد مسبوق الدفع دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، للمشترك، وعدم وجود أخطاء نتيجة العنصر البشرى.

2. سيتم تطبيق برنامج الشحن الموحد نهاية الجاري، وتعميم فكرة القراءات الموحدة بجميع المحافظات في أبريل القادم.

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3. توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، وربطها بنظام التحصيل الإلكتروني المسبق، للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

4. يتيح للمواطنين شحن عداد الكهرباء في أي وقت ومن أي مكان.

5. انطلق مشروع القراءة الوحد بتدريب الموظفين من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنفيذ منظومة توحيد قواعد البيانات والربط المكاني للمشتركين، بقراءة العدادات وجمع البيانات المعلوماتية عن المشتركين، على الطبيعة.

6. بدأ تطبيق تسجيل القراءات الموحد بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك.

7. يتصدى البرنامج بشكل كبير لمشكلة القراءات غير الدقيقة التي يشكو منه المواطنين.

8. تم تصميم البرنامج على الجهاز الخاص بتسجيل القراءات «التابلت».