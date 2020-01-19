شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية: أجرينا المسح الطبي لأكثر من 17 ألف في إطار «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك لكبار السن والطلاب بالمدارس الابتدائية، بالتنسيق والتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وكشفت الهيئة في بيان لها، الأحد، أنه خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى ديسمبر 2019 تم إجراء المسح الطبي لعدد 17 ألف و148 فردًا من طلبة المدارس الابتدائية وكبار السن، كما تم تسليم 1708 نظارة طبية مجانًا، وإجراء 158 عملية مياه بيضاء بمستشفى العسكري بشبين الكوم بالمنوفية.

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وأوضح البيان أنه خلال هذه الفترة تم العمل في ٣ مناطق (القناطر وقليوب وبنها) بمحافظة القليوبية، و20 مدرسة ابتدائية، مشيرًا إلى استمرار القوافل في عملها خلال الفترات المقبلة بهدف تجفيف منابع المرض والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

ولفت البيان ترشيح الهيئة الإنجيلية من قبل صندوق تحيا مصر لزيارة وفد من بنك مصر للقوافل الطبية التي تم تنفيذها في منطقة بنها بمحافظة القليوبية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» في خلال 3 أعوام لتنفيذ المبادرة في جميع محافظات الجمهورية، وتهدف المبادرة إلى الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وتقديم الخدمات البصرية لنحو مليونى مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحى مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

مبادرة« نور حياة» بمحافظة القليوبية