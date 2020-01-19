شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الدكتورة مايا مرسي على وفاة نجلها: «خففتم عنا الألم الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والامتنان والتقدير إلى كل من قدّم التعازي في وفاة نجلها أمين تامر موسى، الذي توفّي الثلاثاء الماضي.

وأطلقت «مرسي» بيانًا، خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي، عبر «فيسبوك»: «شكر واجب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم آجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيراً منها.. تتقدم الدكتورة مايا مرسي وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة نجلهم، أمين تامر موسى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

تابعت: «نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسي قرينته والأسرة الكريمة وجزيل الشكر لكل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة قرينته، والسيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والسيد رئيس جهاز المخابرات العامة والسيدة قرينته، والسيد رئيس البرلمان والسيدة قرينته، والسادة الوزراء الحاليين والسابقين والسيدات قريناتهم والسيدات الوزيرات الحاليات والسابقات».

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استكملت: «وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفد من علماء الأزهر الشريف، والسيد محافظ البنك المركزي، والنائب العام، ومكتب ديوان رئيس الجمهورية، والسيدات قرينات كبار رجال الدولة، ورجال القضاء والنيابة العامة ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس الرقابة الإدارية، والسيد رئيس النيابة الإدارية، والسيد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، والسادة مستشاري السيد رئيس الجمهورية، والسادة والسيدات المحافظين الحاليين والسابقين، والسادة والسيدات نواب ونائبات البرلمان، ووفد الكنائس المصرية الثلاثة من السيدات والرجال، والسادة السفراء والسيدات قريناتهم، والسيدات سفيرات مصر بوزارة الخارجية المصرية».

استكملت: «والسادة سفراء وسفيرات الدول العربية والأجنبية، والسادة ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية في مصر وخارج مصر الحكومية وغير الحكومية، والسادة ممثلي الجهات الوطنية، وكبار الإعلاميين والفنانين والكتاب ورؤساء التحرير والصحفيين والأكاديميين، والمؤسسات الشريكة، والمجالس القومية المتخصصة، وممثلي النقابات المصرية، والأساتذة والطلبة والطالبات بالمدرسة الألمانية الإنجيلية، والسادة أعضاء وعضوات المجلس القومى للمرأة، ولجانه وفروعه بالمحافظات، وأمانته العامة الحاليين والسابقين، ورجال الأعمال، ورؤساء البنوك، وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة والقضاء وجميع من واسانا من الأهل والأصدقاء».

أضافت: «خالص الشكر والامتنان لجميع من تقدم بواجب العزاء سواء بالحضور أو بالاتصال أو تلغرافيا أو بالرسائل أو مواساتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونسأل الله أن يقيكم الشر وألّا يريكم مكروهاً في عزيز لديكم.. لقد ارتضينا قضاء الله وقدره في فقد ابننا الحبيب، واحتسبناه في جنب الله عز وجل، وبفضل الله ثم بفضل دعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل ألهمنا الله صبراً وخففتم عنا وأهالينا الألم الكبير. شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير جزاء. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب».