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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقرر منع التدخين داخل المصالح الحكومية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الاستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بمنع التدخين نهائيًا بالمصالح الحكومية، طبقًا للمادة «46»، ويلزم المدير المسؤول عن المنشأه باتخاذ الاجراءات، ويُحال كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية والمجازاة إداريًا.
وأرسل المحافظ المنشور إلى جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، مؤكدًا توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين.
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