وزير الطيران المدني ونائبه يتفقدان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية، في ظل ما تقوم به من دور حيوي وهام لتوفير المعلومات وتنبؤات الأحوال الجوية خلال الموسم الشتوي الحالي، وكان في استقبالهما الدكتور هشام طاحون رئيس الهيئة.

استمع الوزير لشرح تفصيلي عن الوضع الحالي لمختلف النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول وطرق مواجهتها، وأطلع على خطة التطوير المستقبلية للهيئة من حيث الأجهزة والمعدات التي تضاهي مستويات الرصد العالمية.

وبحسب بيان، قدم الدكتور هشام طاحون، خطة الهيئة، والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة استحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.

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تفقد الوزير ونائبه، الإدارات والأقسام المختلفة بمقر الهيئة والمعامل الخاصة بتحليل البيانات والتي تتعلق بالطقس اليومي وتحليلها لإصدار النشرة الجوية اليومية، بالاضافة إلى الخدمات الجوية المتعلقة بحركة الطيران، أكد للعاملين أن الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العاملين هي أولى الأهداف الاستراتيجية التي تحرص عليها وزارة الطيران المدني.

وتفقد منار ومناع محطة الرصد المركزية المتصلة بمحطات الرصد الجوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تعمل على رصد التنبؤات الجوية وبخاصة قياس كل من درجات الحرارة والضغط الجوي والرطوبة وكذا سرعة الرياح واتجاهها بالإضافة إلى كميات الأمطار.

وأكد وزير الطيران على ضرورة التنسيق الجيد بين غرفة العمليات المركزية بالهيئة وجميع أجهزة الدولة المعنية على مستوى المحافظات وكذا قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة السيول وتجنب حدوث أي أزمات خلال الموسم الشتوي لهذا العام، وذلك وفقًا للدور الوطني الهام المنوط للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت.