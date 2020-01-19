شيخ الأزهر يبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع السفير السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمقر المشيخة، سفير المملكة العربية السعودية أسامه النقلي، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التي تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.
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