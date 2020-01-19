الإمام الأكبر: الأزهر سعى للتواصل مع كافة المؤسسات الدينية لتحقيق الأمن والسلام العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، اللورد جون سينتامو، رئيس أساقفة كنيسة يورك بالمملكة المتحدة، يرافقه الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف سعى للتواصل مع كافة المؤسسات الدينية في الشرق والغرب بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة، لافتًا إلى أن الأزهر يعول على القيادات الدينية الكبرى في العالم لإصلاح الوضع الصعب الذي أفسدته الحروب والنزاعات.

من جانبه، أعرب رئيس أساقفة كنيسة يورك بالمملكة المتحدة، عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر نحو إيجاد مسار وسطي يجمع أتباع الأديان السماوية تحت راية السلام الإنساني، مؤكدًا أن فضيلته تمكن من كسر حدة التوتر بين أتباع الأديان؛ وذلك من خلال ترسيخ الحوار المشترك مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم.