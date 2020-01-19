لجنة السياحة تتفقد توسعات مطار مرسى علم وإجراءات الأمن والتفتيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تفقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التوسعات والتطويرات الجديدة بمطار مرسى علم.
وبحسب بيان، استمع وفد اللجنة برئاسة النائب عمرو صدقي لشرح من اللواء طيار هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات ولواء طيار طارق تبان مدير مطار مرسى علم.
وأوضح اللواء هاني عقاب، إنه تم تزويد المطار بأحدث جهاز للكشف على الحقائب وهو جهاز ctx الذي يعمل بنظام الأشعة المقطعية.
وأضاف أن الجهاز ثمنه ٦٠ مليون جنيه وغير موجود في معظم المطارات الكبرى.
وقال اللواء طارق تبان مدير عام المطار أن إجراءات الأمن والتفتيش في مطار مرسى علم تصنف ضمن الأعلى في العالم.
وأضاف أن لجنة من وزارة النقل الإنجليزية زارت المطار منذ فترة للاطلاع على إجراءات التفتيش وأشادت بمستوى الأداء في المطار.
وأكد أنه خلال ثلاثة أشهر ستكتمل منظومة التفتيش بدخول الأجهزة الجديدة الخدمة.
وضم الوفد البرلماني كل من النواب حسين خاطر وأمين مسعود وأحمد إدريس وشيرين فراج ومنجود الهواري وجهاد إبراهيم وهشام الشاطوري.
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