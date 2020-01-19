"الريف المصري" تعلن طرح وحدات بمنطقة المغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت شركة الريف المصري، المسئولة عن مشروع المليون ونص فدان، إنه لأول مرة سيجرى طرح وحدات المنطقة الخدمية الأولى بمنطقة المغرة، وأن الوحدات سوف ستشهد محلات وورش فنية وحرفية ومحطات وقود واستراحات.

وأكدت الشركة في كراسة شروطها التي حصلت الخليج 365 عليها، على نسخة منها، أنه سيتم طرح الكراسات الشروط بـ250 جنيها، على أن يتم التقدم بطلبات بمقر الشركة.

وقال الدكتور ياسر مهيب المتحدث الرسمي باسم الشركة، لمصراوي، إن قيمة تأمين دخول الفرد للمزاد قدرت بـ5 آلاف، على أن تكون جلسة يوم 24 فبراير القادم، مشيرًا إلى طرح أراضي بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأولوية التعاقد.