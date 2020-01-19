المواصلات وأسعار الأكل.. أسئلة شائعة وإجاباتها عن معرض الكتاب المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أسئلة كثيرة تشغل بال المتابعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء 22 يناير الحالي، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تدور أغلب هذه الأسئلة حول المواصلات وتفاصيل الأنشطة الثقافية الموجودة بالمعرض، وغيرها من التفاصيل التي أعلنت عنها هيئة الكتاب منذ أيام.

الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قدمت عددا من الإجابات حول هذه الأسئلة الشائعة التى قد يحتاجها رواد معرض الكتاب خلال زيارته، وجاءت كالتالي:

المعرض متى وأين؟

ج: المعرض سيكون مفتوحا أمام الجمهور يوميا بداية من 23 يناير حتى 4 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية خلف مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على محور المشير.

س: المعرض مفتوح يوم الجمعة؟

ج: المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 12 ظهرا حتى 8 مساء.

س تذاكر الدخول بكام؟

ج: تذاكر الدخول من البوابات الرئيسية بالمعرض، وبسعر موحد 5 جنيهات، والدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.

س/ أين أجد أتوبيسات المعرض؟

ج: المعرض يوفر 8 خطوط أتوبيسات من أغلب ميادين القاهرة والجيزة، بمواقف الأتوبيس بالأماكن المذكورة ومكتوب عليها "معرض الكتاب"، وتتحرك بمعدل تقاطر ١٥ دقيقة من وإلى المعرض، وبسعر موحد ٦ جنيهات.

س/ هل بالمعرض جراجات لركن السيارات؟ وكيف أحصل على تصريح دخول السيارة للمعرض؟

ج: هناك جراج عمومي كبير أمام مركز مصر للمعارض الدولية.

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س/ هل المعرض مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة؟

ج: المعرض بالفعل مجهز بمسارات خاصة وأسانسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الدخول مجانا طوال فترة المعرض.

س هل بالمعرض أماكن مخصصة لبيع الأطعمة؟

ج: يتوافر في أرض المعارض عدد كبير من المطاعم والكافيهات المختلفة بين قاعة ٢ و٣ طوال فترة المعرض.

س كيف أعرف مكان بيع كتاب معين؟

ج: ابحث عن اسم الكتاب على جوجل ومن خلاله أعرف اسم دار النشر، وبعدها أعرف مكان الدار من خلال تطبيق معرض الكتاب، الخريطة ستكون متاحة خلال الساعات القادمة.

س كيف أصل المعرض وأنا من محافظات الأقاليم؟

ج: أركب قطارات السكك الحديدية المتجهة إلى محطة مصر، وستجد أتوبيسات معرض الكتاب بميدان رمسيس أو عبد المنعم رياض. وفي موقف عبود هتلاقي أتوبيسات المعرض من المظلات. وفي موقف العاشر هتلاقي أتوبيسات المعرض بموقف السلام أو اركب أي ميكروباص لمسجد المشير.

س/ هل سور الأزبكية موجود بالمعرض؟

ج: سور الازبكية مشارك هذه الدورة بالمعرض من خلال 41 مكتبة، وهتجدهم بصالة 4.

س/ هل هناك أنشطة مختلفة في المعرض؟

ج: نعم، هناك أكثر من ٩٠٠ نشاط وفعالية خلال أيام المعرض، بتتنوع ما بين ندوات ثقافية وفكرية، وحفلات توقيع، وأنشطة للطفل، وعروض مسرح وأفلام سينمائية، فضلا عن استضافة عدد كبير من نجوم الفن والثقافة، وسيتم نشر جدول الفعاليات خلال ساعات، ويمكنك يوميا معرفة فعاليات المعرض قبل نزولك من خلال الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على فيس بوك، والتي ستنشر الفعاليات يوميا.