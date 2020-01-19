اليوم.. افتتاح معرض التاج الفوتوغرافي بقصر الأمير محمد علي بالمنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية معرضاً فنياً تحت عنوان "معرض التاج الفوتوغرافي"، اليوم الأحد. وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم قرابة ٥٠ صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، تبرز الصور الفوتوغرافية العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات وأيضاً الفنون والرسومات الموجودة بداخله. ومن جانبه أوضح ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر لما تذخر به مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة.

يأتي المعرض ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري لزيارة المتاحف الأثرية.

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