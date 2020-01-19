تبدأ غدا ولمدة 3 شهور.. شروط الاستفادة من تيسيرات الإسكان لسداد الأقساط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تطبيق قرار التيسيرات والإعفاءات من سداد غرامات التأخير على الأقساط، غدا 20 يناير ولمدة 3 أشهر.

وشملت هذه التيسيرات والإعفاءات، كافة الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة، والتي تم الحصول عليهم بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، لكن بنسب محددة.

ويمكن الاستفادة من هذه التيسيرات وفقا لما يلي:

- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة السداد لكامل المستحقات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد 50% من المتأخرات.

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- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد 25% من المتأخرات.

شروط الحصول على الإعفاءات:

- يشترط أن يكون المقيم بالشقة هو المخصص له، مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخي صادر من جهاز المدينة المختص.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.