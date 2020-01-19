وزير الداخلية في قصر عابدين لتسجيل كلمة شكر وتهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء نص كلمة الموجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية:" بمشاعر تفيض بالفخر والاحترام والإعزاز يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة 25 يناير 1952".

وتابع:- لقد استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء.. الذين خاضوا ومازالوا أشرس المعارك في عزة وكبرياء.. واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة وملحمة باهرة من العمل والعطاء.. تتواصل مسيرة أجيال الشرطة في عطائها مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات".