بقيمة 200 ألف جنيه.. ضبط 7 قضايا تهريب مكملات غذائية عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 قضايا تهريب "مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، قطع غيار سيارات، معدات طبية، ملابس أجنبية الصنع" حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 200 ألف جنيه.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عدد 1 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية متنوعة، 1117 مخالفة مرورية متنوعة، 3 قضايا تهريب للمواد المخدرة، 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.