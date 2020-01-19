وزير العدل: الاتحاد العربي ركيزة التعاون بين الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد الورش لعرض الأبحاث والدراسات التي تساهم في تطور القضاء الإداري، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة وتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين في مجال القضاء الإداري.

وأضاف مروان، أن ذلك ينعكس ايجابا على منظومة العدالة مما يرتقي بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي.

جاء ذلك، خلال حضوره ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.