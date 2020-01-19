تأجيل دعوى شطب "سلسلة صيدليات" لمخالفتها قانون الصيادلة لـ 16 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لإحدى سلاسل صيدليات لمخالفتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجلسة 16 فبراير المقبل .

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2268 لسنة 74 قضائية، أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية، وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.