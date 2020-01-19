مصر | حبس خفير وعامل سرقا محتويات شقة سكنية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خفير وعامل سرقا محتويات شقة سكنية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة الشروق، عصر اليوم الأحد، بحبس خفير وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب كسر الباب.
وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات أمكن الوصول لمرتبكي الواقعة، وهم كل من ياسر 18 عاما، خفير وأمير 18 عاما، عاطل.
وتعود البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرط، يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم للسرقة، وبعد الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.
وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات أمكن الوصول لمرتبكي الواقعة، وهم كل من ياسر 18 عاما، خفير وأمير 18 عاما، عاطل.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بسرقة "هاتف محمول وأسطوانة غاز"، من داخل الشقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.