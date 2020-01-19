مصر | حبس خفير وعامل سرقا محتويات شقة سكنية بالقاهرة

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أمرت نيابة الشروق، عصر اليوم الأحد، بحبس خفير وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب كسر الباب.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرط، يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم للسرقة، وبعد الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.