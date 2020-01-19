مصر | ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث القاهرة بقسم شرطة التجمع الخامس، اليوم الأحد، القبض على 4 عاطلين، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بورد معلومات عن 4 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بالمنطقة.