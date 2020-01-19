مصر | قاض بمجلس الدولة: القرار الخاطئ يوقف تنفيذه القضاء وليس الأشخاص

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، وتتضمن الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف، أن هذه القرارت تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات وقائمة على سبب واقعي وقانوني لابتغائها المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارت قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارت.