مصر | قاض بمجلس الدولة: القرار الخاطئ يوقف تنفيذه القضاء وليس الأشخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاض بمجلس الدولة: القرار الخاطئ يوقف تنفيذه القضاء وليس الأشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المستشار علي عبد الهادي، القاضي بمجلس الدولة، أن القرار الإداري من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار تلك القرارت دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارت.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، وتتضمن الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف، أن هذه القرارت تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات وقائمة على سبب واقعي وقانوني لابتغائها المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارت قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارت.
وأشار قاضي مجلس الدولة، إلى أنه حتى وإن كانت القرارت معيبة وخاطئة يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أن الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانة قضائية، هي فقط تكون قرينة الصحة إلى أن يتم إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء.
وأوضح، أن القرينة القضائية هي التي تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضية على حدا لها ظروف ووقائع.
وأوضح، أن القرينة القضائية هي التي تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضية على حدا لها ظروف ووقائع.