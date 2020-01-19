مصر | الاستماع لشهود الإثبات في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستماع لشهود الإثبات في اتهام شقيق بطرس غالي بتهريب الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمحكمة عابدين، إلى شهود الإثبات في محاكمة بطرس رءوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب الآثار.

وقال العميد حسين عبدالتواب، رئيس مباحث الآثار، إن معلوماته تتضمن أن الواقعة بدأت بضبط طرد خاص دبلوماسي إيطالي، به قطع آثرية مقلدة وبها دس قطع أثرية، وتبين أن الطرد سيسلم لجهة معينة بعد الشحن في لبنان، وتم رجوعه بسبب خطأ في التسليم، فاستوقفته السلطات في الميناء لفحص محتوياته.

وأضاف أنه حيث تبين أن به قطعا أثرية لشخص يدعى "لادسلاف"، وبإجراء التحريات تبين أنه يقيم في مصر لفترة طويلة، وتم اختياره من قبل السفارة الإيطالية للعمل قنصلا فخريا للسفارة بالأقصر، وتم ضبط خزينة باسم "لاديسلاف"، بمعرفة النيابة العامة.

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وباستدعاء النيابة العامة، وتشكيل لجنة من الآثار، وتفتيش مسكن المتهم بطرس غالي، تم ضبط قطع أثرية موجودة مضمونها بالتحقيقات، كما تبين وجود شقة مؤجرة للمتهم "لاديسلاف" في الزمالك، وباستصدار إذن النيابة وبتفتيشها، تم ضبط عدد من القطع الأثرية والأسلحة النارية.

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل.

وكانت النيابة العامة، أحالت شقيق وزير المالية الأسبق، بطرس غالي، وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.