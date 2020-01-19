مصر | وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للسيسي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للسيسي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجَّل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال تواجده وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري بعابدين.

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وجاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.



وجاء في نص الكلمة، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاعر تفيض بالفخر والاحترام والإعزاز يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة، أن نتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة 25 يناير 1952".

وأضاف، "أنه استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء، الذين خاضوا وما زالوا أشرس المعارك في عزة وكبرياء، واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة وملحمة باهرة من العمل والعطاء، تتواصل مسيرة أجيال الشرطة فى عطائها مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات".