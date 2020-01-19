مصر | النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لنجل عم "قتيل العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لنجل عم "قتيل العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "صالح مسعد"، 28 عامًا، وإصابة نجل عمه، إثر إطلاق أعيرة نارية صوبهم، على يد مجهولين لسرقه السيارة بالإكراه، فيما استعلمت عن الحالة الصحية له، تمهيدًا لاستماع أقواله، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

واستعجلت النيابة العامة، في وقت سابق تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل الشاب، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.