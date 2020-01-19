مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين  بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت للمتهمين تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

