مصر | الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة بالجوازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية. واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكدت الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

