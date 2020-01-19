مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في مصر القديمة لـ21 يناير

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "وليد إبراهيم"، حداد، و"سيد محمود"، فني سيارات، و"محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجني عليه " أحمد جابر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بأن باغتوه حال تواجده بالطريق العام، على إثر شجار بينهم، فقام المتهم الثاني بإحكام قبضته عليه وشل مقاومته، وسدد له للمتهم الأول طعنتين بسلاح أبيض "مطواة" استقرت إحداهما في صدره نافذة لقلبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة محرزًا سلاح أبيض للشد من أزرهما.