مصر | رئيس مجلس الدولة: نظام وقف التنفيذ مرتبط بتحقيق العدالة الناجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة: نظام وقف التنفيذ مرتبط بتحقيق العدالة الناجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنطمة، منها من يأخذ بفكرة قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإدارى، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وانظمة آخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأنطمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الإدارية.

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن نظام وقف التنفيذ نشأ مع بدايات القضاء الإداري، ما يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية»، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عددًا من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.