مصر | الداخلية تضبط 235 قضية مخدرات وتنفذ 84 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تضبط 235 قضية مخدرات وتنفذ 84 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، إذ تمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 204 قطعة سلاح ناري بحوزة 176 متهم، و14 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و15 طبنجة، و140 فرد محلي، و243 قطعة سلاح أبيض، و674 طلقة مختلفة الأعيرة، بالإضافة لتنفيذ 84000 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 5 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيًا ارتكبوا خلالها 8 حوادث متنوعة، وضبط 235 قضية مخدرات بحوزة 253 متهما، وضبط 37 متهما هارب من السجن، كما تمكنت من ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين والبالغ عددهم 37 متهما.