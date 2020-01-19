مصر | "العدل": ورش "العربي للقضاء الإداري" تعمق التعاون بين المشاركين

جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف "مروان"، أن ذلك ينعكس إيجابا على منظومة العدالة مما يرتقي بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي.

