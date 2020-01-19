مصر | "العدل": ورش "العربي للقضاء الإداري" تعمق التعاون بين المشاركين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل": ورش "العربي للقضاء الإداري" تعمق التعاون بين المشاركين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد الورش لعرض الأبحاث والدراسات التي تساهم في تطور القضاء الإداري، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة ووتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين في مجال القضاء الإداري.
جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف "مروان"، أن ذلك ينعكس إيجابا على منظومة العدالة مما يرتقي بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي.
وأضاف "مروان"، أن ذلك ينعكس إيجابا على منظومة العدالة مما يرتقي بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولي.