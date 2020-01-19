أخبار مصر | وزيرة الصحة: الدولة حريصة على توفير الخدمة اللائقة لمواطنيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الدولة حريصة على توفير الخدمة اللائقة لمواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الدولة حريصة على توفير الخدمة الطبية اللائقة لمواطنيها، ردا على طلب سيدة علاج ابنتها بالخارج.
الوزيرة وجهت بسرعة عرض المذكورة، على لجنة العلاج بالخارج بالقاهرة، على أن يتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة للعرض على اللجنة، مؤكدة أن الدولةوجاء ذلك على هامش، تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وكانت الوزيرة، قد وجهت بتشغيل المستشفى تجريبيًا، بدايةً من 18 يناير الجاري.
وأشادت الوزيرة، بسرعة الانتهاء من وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى، والتي كانت قد وجهت بسرعة الانتهاء منها خلال زيارتها الأخيرة.
وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدة أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات.
المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.