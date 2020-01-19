أخبار مصر | بـ"إعانات شهرية".. بيت الزكاة والصدقات يدعم أبناء الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"إعانات شهرية".. بيت الزكاة والصدقات يدعم أبناء الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يأتي ذلك في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات المصري تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا، ودعمًا للمبادرات التي تعمل على رفع معاناة الفقراء وتيسير حياة كريمة لهم.

يستكمل "بيت الزكاة والصدقات المصري" دعمه للمناطق النائية، في محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع وزارة التضامن وديوان محافظة الوادي الجديد، في إطار "مبادرة فرصة"، إذ يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري الدعم لـ 10 حالات تيسير زواج، وحالتين من متضرري حرائق المنازل بتقديم بعض الأثاث ومستلزمات البيت، فضلًا عن دعم143 أسرة من خلال إعانات شهرية، ودعمًا لذوي الإعاقة يقدم 6 كراسي كهربائية متحركة، لتعينهم على التحرك بيسر.

جدير بالذكر أن "بيت الزكاة والصدقات المصري" أسس عام 2014 بمبادرة من شيخ الأزهر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.