أخبار مصر | وزير الطيران المدني ونائبه في زيارة لهيئة الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني ونائبه في زيارة لهيئة الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، أولى زياراته للهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية خاصة في ظل ما تقوم به من دور حيوي وهام لتوفير المعلومات وتنبؤات الأحوال الجوية خلال الموسم الشتوي الحالي، وكان في استقبالهما الدكتور هشام طاحون رئيس الهيئة.

وخلال الزيارة استمع وزير الطيران لشرح تفصيلي عن الوضع الحالي لمختلف النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة فى مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالامطار والسيول وطرق مواجهتها، وأطلع على خطة التطوير المستقبلية للهيئة من حيث الأجهزة والمعدات التي تضاهي مستويات الرصد العالمية.

ومن جانبه قام الدكتور هشام طاحون بتقديم خطة الهيئة، والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة أستحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.

كما تفقد الوزير ونائبه الإدارات والأقسام المختلفة بمقر الهيئة والمعامل الخاصة بتحليل البيانات والتى تتعلق بالطقس اليومى وتحليلها لإصدار النشرة الجوية اليومية، بالاضافة إلى الخدمات الجوية المتعلقة بحركة الطيران، حيث أكد للعاملين أن الاهتمام بالعنصر البشرى والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العاملين هى أولى الأهداف الاستراتيجية التي تحرص عليها وزارة الطيران المدنى. وتفقد منار ومناع محطة الرصد المركزية المتصله بمحطات الرصد الجوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تعمل على رصد التنبؤات الجوية وبخاصه قياس كل من درجات الحرارة والضغط الجوى والرطوبة وكذا سرعة الرياح واتجاهها بالإضافة إلى كميات الأمطار.

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وأكد وزير الطيران على ضرورة التنسيق الجيد بين غرفة العمليات المركزية بالهيئة وجميع أجهزة الدولة المعنية على مستوى المحافظات وكذا قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة السيول وتجنب حدوث أي أزمات خلال الموسم الشتوى لهذا العام وذلك وفقًا للدور الوطني الهام المنوط للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حصلت على عدد من الشهادات في مجالات إدارة الجودة ISO 9001:2015، وجودة البيئة ISO 14001:2015، والسلامة والصحة المهنيةISO 45001:2018، والتدريب ISO 29990:2010 بما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية ( WMO ICAO: ).