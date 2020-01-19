أخبار مصر | شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد فضيلته، خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية، على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
من ناحيتهم، عبر أعضاء وفد بيت العائلة عن سعادتهم وتقديرهم للدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر لعمل بيت العائلة.
وأكد وفد بيت العائلة أنهم سيعملون على تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بعقد دورات تدريبية لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وخصوصًا المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج.
وتعهدوا لفضيلته بعقد دورة تدريبية موسعة قريبًا تجمع عشرات الوعاظ والقساوسة لتدريبهم على كيفية التفاعل مع الجمهور وتقوية الروابط الأسرية بين الناس، على غرار الدورة التي عقدت في يونيو الماضي وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين من داخل وخارج مصر.