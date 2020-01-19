أخبار مصر | تفاصيل زيارة وزيرة التضامن للوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة وزيرة التضامن للوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الوادي الجديد، وفي أول زيارة لها للمحافظة استهلت جولتها بغرس نخلة في حديقة المطار ورافقها أثناء غرس النخلة، اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد والسفير الإيطالي بالقاهرة، وعدد من نواب البرلمان، وممثلي الجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأطلقت نيفين برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور محافظ الوادي الجديد والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

وقال الشبراوي، إن تدشين البرنامج بالوادي الجديد يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة ويستهدف برنامج فرصة 1708 من مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.

