أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح مركز التدريب المهني بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح مركز التدريب المهني بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوزيرة تفقدت مركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا لتطويره وتحويله إلى مركز نموذجي في تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ووزعت الوزيرة، قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيدًا يتم تمويلها من عدد من الجمعيات الأهلية منها الجمعية الشرعية وجمعية مصطفى محمود وجمعية البر والتقوى.

كما سلمت الوزيرة تجهيزات للعرائس. وتأتي زيارة الوزيرة؛ لإطلاق برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز التدريب المهني وحاضنة الأعمال لتنمية المشروعات السياحية بمحافظة الوادي الجديد.



ويعد برنامج "فرصة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.

