أخبار مصر | وزيرة التضامن تشيد بمعرض الأسر المنتجة في الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشيد بمعرض الأسر المنتجة في الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض جمعيات الأسر المنتجة بالوادي الجديد للحرف اليدوية والبيئة بالممشى السياحي.

وجاء ذلك في حضور اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في إطار زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الوزيرة، أن المعرض يتضمن مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النجيل وزيت الزيتون، وعدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.

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وأشادت الوزيرة، بمستوى المعروضات، مؤكدة ضرورة دعم جمعيات الأسر المنتجة في التسويق، ووعدتهم بدراسة إشراك هذه الجمعيات في معارض ديارنا في المحافظات المختلفة.

وارتدت الوزيرة، "شال" من المصنوعات الواحاتية، يمثل الزي التقليدي للمرأة في الوادي الجديد.

وتأتي زيارة الوزيرة؛ لإطلاق برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.



ويعد برنامج "فرصة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، ومن هذا المنطلق سوف يكمل برامج التحويلات النقدية المشروطة، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية الأخرى.

ويهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

