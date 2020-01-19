أخبار مصر | أمهات مصر: سهولة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: سهولة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض التعليم، إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب الطلاب وأولياء الأمور أكدوا علي سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع المخافظات، باستثناء فقرتين صعبتين في بعض النماذج، معربين عن سعادتهم من مستوى الامتحان ووضوح أغلب الأسئلة وسهولتها.