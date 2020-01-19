أخبار مصر | نائب: قمة لندن تسهم في جذب الاستثمارات للقارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب: قمة لندن تسهم في جذب الاستثمارات للقارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريق، أهمية قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي سيتم عقدها غدًا بالعاصمة البريطانية لندن ويفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وأضاف الجندي، في بيان اليوم الأحد، أن جلسات القمة ستتناول محاور محددة تتعلق في مجملها بكيفية جذب الاستثمارات البريطانية والدولية إلى الدول الإفريقية وتنشيط الاستثمار البريطاني والدولي في عدة مجالات تحتاجها القارة القارة السمراء، مؤكدًا أن هذه القمة سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة في جذب الاستثمارات البريطانية والدولية لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

وقال الجندي: "إن العام الماضي الذي شهد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضع القارة السمراء في بؤرة الاهتمام العالمي، خاصة أن الرئيس السيسي نجح في عقد العديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية لصالح إفريقيا، إذ كان لهذه الفعاليات دورها الكبير في جذب الاستثمارات الأوروبية والدولية والصينية واليابانية لقارة إفريقيا بعد الترويج من الرئيس السيسي بنفسه لآفاق الاستثمار داخل إفريقيا الغنية بالموارد والثروات الطبيعية".

وطالب عضو مجلس النواب، جميع القادة والزعماء والرؤساء والحكومات والبرلمانات والشعوب الإفريقية، باستغلال وضع الرئيس السيسي لإفريقيا في بؤرة الاهتمام العالمي بمواصلة عقد المزيد من المؤتمرات العالمية والإقليمية للترويج وجذب الاستثمارات العالمية لإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها داخل مختلف دول القارة السمراء، من خلال استمرار التعاون والتنسيق المستمرين مع القاهرة باعتبارها مفتاح الدخول إلى إفريقيا.