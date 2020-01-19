أخبار مصر | "الصحة" تدعو المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تدعو المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 7 آلاف مواطن.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان تحدثت مع المواطنين وشرحت لهم مميزات المنظومة الجديدة، والتي من المقرر البدء في تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم بسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

وقال إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.