أخبار مصر | وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية عرضًا رياضيًا مستعرضين كفاءتهم البدنية، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لاسم مصر وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطًا تدريبيًا تضمن بيانًا للإشارات الميدانية وبيانًا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف.

كما قامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة كدليل على مدى المستوى المتميز للطلبة، فضلًا عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما اكتسبه الطلبة من انضباط عسكرى ومظهر مشرف.

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أعقب ذلك عرض فيلمًا تسجيليًا بعنوان "قادة فى وجدان الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن السيرة الذاتية لهؤلاء القادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم، متضمنًا مسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى للطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، والذى أظهر مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط عسكرى عالى وتوحيد فى الأداء.

وكرم الفريق أول محمد زكي، المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية، تقديرًا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومديرى الكليات العسكرية السابقين وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.

