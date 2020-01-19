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أخبار مصر | وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية

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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

والدفعات هي 116 حربية دفعة الفريق صفى الدين عبدالجواد أبوشناف، و74 بحرية دفعة الفريق أحمد على فاضل، و89 جوية دفعة اللواء طيار أ.ح سيد كامل عبدالوهاب، و61 فنية عسكرية دفعة اللواء أ.ح دكتور إبراهيم أحمد سالم، و51 دفاع الجوى دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلى، و51 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة اللواء أ.ح محمد فاروق يوسف، و7 كلية طب عسكرى دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم، وتضم الدفعات عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

ونقل وزير الدفاع، رسالة تقدير واعتزاز من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأسر الطلبة على الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.

وأشار القائد العام، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة على الإبتكار والتطوير.

وألقى اللواء أ.ح أشرف فارس مدير الكلية الحربية، كلمة أكد فيها أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية وفق معايير دقيقة لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات العسكرية من أجل مواكبة التطور فى نظم التعليم.

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية عرضًا رياضيًا مستعرضين كفاءتهم البدنية، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لاسم مصر وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطًا تدريبيًا تضمن بيانًا للإشارات الميدانية وبيانًا لاجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف.

كما قامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة كدليل على مدى المستوى المتميز للطلبة، فضلًا عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما اكتسبه الطلبة من انضباط عسكرى ومظهر مشرف.

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أعقب ذلك عرض فيلمًا تسجيليًا بعنوان "قادة فى وجدان الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن السيرة الذاتية لهؤلاء القادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم، متضمنًا مسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى للطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، والذى أظهر مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط عسكرى عالى وتوحيد فى الأداء.

وكرم الفريق أول محمد زكي، المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية، تقديرًا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومديرى الكليات العسكرية السابقين وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.

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