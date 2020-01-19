أخبار مصر | ننشر أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات شعبة المصورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات شعبة المصورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفين، عن أسماء الزملاء المرشحين بانتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، والتي تنعقد يوم 23 يناير الجاري.

وجاءت أسماء الزملاء كالتالي:

مقرر الشُعبة

مجدى إبراهيم محمد علي - الشروق

نائب المقرر

أحمد محمود محمود جمعة - الدستور

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عضوية المكتب

أحمد عبدالفتاح أحمد علي - الشروق

محمد هشام محمد عبدالجواد - المصرى اليوم

مصطفى أمين عثمان - أ.ش.أ

مصطفى محمد جمال عبدالجواد - الأهرام

وتتلقى النقابة الطعون على المرشحين والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من يوم السبت الموافق 18 يناير، حتى يوم الإثنين 20 يناير، وتجتمع الجمعية العمومية للشُعبة، وتُجرى الانتخابات يوم الخميس 23 يناير من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة، ويتم اختيار (مقرر – نائب مقرر – ثلاثة أعضاء).