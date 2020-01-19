أخبار مصر | جمال الشاعر يفتح النار على 'الأعلى للإعلام': لم أرَ سوى قرارات عقابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الشاعر يفتح النار على 'الأعلى للإعلام': لم أرَ سوى قرارات عقابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن ما نراه الآن من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هي قرارات عقابية وإجراءات فقط، ولم نرَ أي مجهود كبير في مسألة التنظيم والتطوير أو التكنولوجيا، واستحداث المؤسسات الإعلامية.

وأضاف خلال مشاركته بأولى الجلسات التشاورية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، أن المجلس يجب أن يمارس أدواره كاملة، وهو يحاول أن يصنع حالة من المتابعة، ولكن الأخطاء التي يعاقب عليها، في الأساس يعاقب عليها قانون العقوبات والقانون العام، مثل السب والقذف، وإفشاء أسرار الدولة، والتعرض للأمن القومي.

Advertisements

وطالب "الشاعر" مراجعة تحكم المجلس في الإنترنت، والفصل بين الإعلام التقليدي والرقمي، متابعًا: "ليس لدينا تصور فلسفي للقصة، ما هي التحديات التي تواجه الأطفال، والموجودة بين ثنايا الكلام، الأمم المتحدة أعلنت وجود 900 مليون طفل تحت خط الفقر في العالم،

81% من أطفال العالم خاملين، ومتوقع أن يكونوا كذلك لا يمارسون الرياضة، يجب بناء الشخصية المتكاملة ومواجهة التحديات الكبرى مثل الفقر والهجرة والصحة البدنية والصحة، لدينا 5 مليون طفل سوري مشرد، و250 طفل مشردين بسبب الصراعات والحروب، يجب أن يكون لدينا مفهوم أوسع من برامج التسلية، وينطلق من منطق أنها قضية أمن قومي".

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.