أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هالة زايد وزيرة الصحة: إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب خبرات، متابعة: حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة، وما حدث قضاء وقدر.

جاء ذلك في أول تعليق من الوزيرة، خلال جولتها بالأقصر، اليوم الأحد، على حادث طبيبات المنيا، الذي أسفر عن مصرع ثلاثة طبيبات، وإصابة 15، يوم الخميس الماضي.

وأضافت هالة زايد، أن الأطباء الذين توفوا فى حادث المنيا شهداء، لأنهم كانوا على سفر كى يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله، سأذهب إلى أسرهم لتقديم التعازي بنفسى، لأني كنت فى وعكة صحية خلال هذه الفترة".