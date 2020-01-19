أخبار مصر | تعرف على حكم الشرع في عملية تحويل المسار لعلاج السمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم الشرع في عملية تحويل المسار لعلاج السمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الشيخ محمود عويس عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالًا من سائلة مريضة بالسمنة المفرطة ونصحها الأطباء بعمل عملية تحويل مسار بناء على رأي الأطباء، متسائلة عن حكم الشرع في هذه العملية؟.



وقال عويس، إن التداوي أمر واجب على الإنسان فمن ابتلي بشيء فليسارع في أخذ الدواء فإن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، وجاءت الشريعة لتحافظ على النفس والعقل والعرض والمال والنسل.



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالتداوي، فقال: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ".

وأوضح: حكم هذه العملية أنها من الدواء المباح وشرعه الإسلام وجاء به النبي صلى اللع عليه وسلم.