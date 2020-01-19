أخبار مصر | مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الكلام أثناء الوضوء؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الكلام أثناء الوضوء؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالاً حول هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.



وأجاب عويس، في فتوى له، أن الوضوء عبادة عظيمة ومقدمة لعبادة أعظم وهي الصلاة، ولكل عبادة شروطها ومستحباتها، ومن آداب الوضوء الإنصات حال الوضوء وعدم الحديث في غير حاجة إلا بذكر الله، وكان النبي يصمت أثناء الوضوء إلا بذكر الله تعالى".



وتابع: "روى الإمام النسائي أنه قال كان الرسول يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي".



وأشار إلى أن الفقهاء قالوا إن الكلام أثناء الوضوء من غير حاجة أو بغير ذكر الله من المكروهات.