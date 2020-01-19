أخبار مصر | الأعلى للإعلام: لدينا جهاز رصد لكل ما يتم إذاعته ونشره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: لدينا جهاز رصد لكل ما يتم إذاعته ونشره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام فرج رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لديه جهاز رصد لكل ما يتم بثه على كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، تتابع كل ما ينشر عليها أو يتم بثه وإذاعته.

جاء ذلك على هامش أولى الجلسات التشاورية، التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، اليوم.

وأضاف "فرج" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن المجلس يحقق في تنفيذ لائحة الجزاءات التي وضعها، لضبط المشهد الإعلامي، بما في ذلك مدونة السلوك الإعلامي للطفل، بعد أن يصدرها المجلس، وتصبح مُلزمة لجميع وسائل الإعلام.

وتابع: "حتى الآن لم يصدر المجلس موافقة لأي موقع إلكتروني، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، ولم ننتهِ من لائحة التراخيص للمواقع والصحف".

وأكد "فرج" أن المجلس يمارس دوره في المتابعة والرصد، وقام بإنذار وتغريم أكثر من موقع خالفوا المعايير، وذلك وفقًا للمحددات التي أقرها له قانون 180 لسنة 2018.

