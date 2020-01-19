أخبار مصر | نقيب المهندسين يدعو لرفع قدرات المكاتب الاستشارية العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يدعو لرفع قدرات المكاتب الاستشارية العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، اتحاد المهندسين العرب ليتبني فكرة رفع قدرات المكاتب الهندسية الاستشارية العربية بما يتناسب مع التسارع الكبير في العلوم الهندسية والتكنولوجيا وخاصة أن العالم الهندسي الآن بدأ تطبيق مرحلة الجيل الرابع بالصناعة وهو ما يلقي بمزيد من التحديات علي المكاتب الهندسية الاستشارية العربية لمجاراة هذه التطورات.

وأضاف "ضاحي" خلال مشاركته اجتماع المكاتب الاستشارية باتحاد المهندسين العرب والذي استضافته نقابة المهندسين المصرية أن بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الهندسية تعتبر حجر الأساس في كل عمل هندسي أو مشروع كما ساهمت بدور كبير في جميع المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة وضع لائحة تكون دليل للاسترشاد والعمل من خلاله.

وتابع نقيب مهندسي مصر "يتم حاليا تعديل قانون نقابة المهندسين، أنه في تعديل القانون تطرقنا لعمل المكاتب الاستشارية العربية وغير العربية في مصر واشترطنا أن يكون لكل مكتب استشاري خارجي يريد العمل في مصر مكتب استشاري مصري معاون له في مصر يختاره هو بنفسه".

وأشاد نقيب المهندسين بدور اتحاد المهندسين العرب في توحيد المفهوم ووضع آلية تقييم لمن يتخرج من التعليم الهندسي في الدول العربية لأن هذا له تأثير إيجابي وتأثير سلبي في نفس الوقت أن لم يكن هذا التقييم مبني علي أسس ومحدد له عناصر تقييم متفق عليها بين الخبراء.

عقد الاجتماع بمقر اتحاد المهندسين العرب برئاسة الدكتور عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد وبحضور المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمهندس هشام ابوسنة أمين بيت المال بالاتحاد ورئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية ورؤساء المكاتب الاستشارية باتحاد المهندسين العرب.

