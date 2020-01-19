أخبار مصر | ترأس أول جلسة للبرلمان بعد ثورة يناير.. 6 معلومات عن الراحل محمود السقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترأس أول جلسة للبرلمان بعد ثورة يناير.. 6 معلومات عن الراحل محمود السقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى اليوم الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق، وأحد أبرز أساتذة القانون بجامعة القاهرة عن عمر ناهز الـ٨٩ عاما، والذى ترأس أول جلسة للبرلمان عقب ثورة يناير باعتباره أكبر الأعضاء سنًا حينها.

وتستعرض بوابة الخليج 365، في نقاط مختصرة أبرز المناصب التي شغلها الدكتور محمود السقا:

١- تولى منصب نائب رئيس حزب الوفد

٢- شغل رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

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٣- كان عضو بلجنة حقوق الإنسان الدولية.

٤- قام بتأليف العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون.

٥- ترأس للجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 2012.

٦- حصل على جائزة عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976.