شكرا لقرائتكم خبر عن مخلص قطب: «الرباط المتين» لشعب مصر بمؤسساته القوية خارطة طريق للسلام والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرباط المتين لشعب مصر بمؤسساته القوية ركيزة وطن يعمل من أجل السلام والتقدم وتحقيق التوازن في محيطنا المضطرب وهو ما يمثل لأوطاننا العربية خارطة طريق للسلام والاستقرار والتنمية.

وقال«قطب» في تصريحات صحفية، إن الندوة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد غد الثلاثاء، بعنوان «دولة القانون» تعد مثالاً عمليًا للتشارك في حوار مجتمعي يشمل كافة قطاعات الدولة الرسمية وغير الرسمية لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام ويقوم على مبدأ سيادة القانون وترسيخ قيمه وإنفاذه بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمساواة لشعب واحد في وطن واحد.