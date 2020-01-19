شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مخابز القطاوية ويراجع وزن رغيف الخبز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، مخابز قرية القطاوية التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

قام المحافظ بمراجعة وزن رغيف الخبز، للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن، لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

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شدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، واستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره، منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطنين، مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين، لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.

كما قام المحافظ بتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بالقطاوية، لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وأوصى المحافظ العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

محافظ الشرقية يفاجئ مخابز القطاوية ويراجع وزن رغيف الخبز