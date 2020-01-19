شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين و«قصاصي الأثر» للانضمام للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، إعتبارًا من الإثنين 27 /1/ 2020، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي عبدالله، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

أولاً: الفئات المطلوبة:

الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة ومايعادلها/ راسبي الإعدادية/ الحاصلين على الشهادة الإبتدائية/ الملمين بالقراءة والكتابة، على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان /قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام وبالنسبة لأدلاء قصاصى الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 عام عند الإلتحاق في 22 /8/ 2020 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأن يكون لائقًا طبيًا ويجتاز جميع الإختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب.

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المستندات المطلوبة عند التقدم:

(صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمي معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الإلتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار – صورة بطاقة الرقم القومى في حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها- 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر– بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) فضلاً عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التي يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع.

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من الإثنين 27/ 1/ 2020 إلى يوم الخميس 27 /2/ 2020، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد إستيفاء وإستكمال المستندات إعتباراً من يوم السبت الموافق 1/ 2 / 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5 /3 /2020.

وتيسيرًا على راغبي التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، وبمناطق التجنيد والتعبئة في (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة.

وبالنسبة للأدلاء (قصاصى الأثر) فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الاستاد الرياضي اعتبارًا من الإثنين 27 /1/ 2020 إلى الخميس 27 /2/ 2020 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتبارًا من السبت 1/ 2/ 2020 وحتى الخميس 5 / 3 / 2020.

وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية: إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 -26339581/ 02 .

وبناءًا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك على العنوان التالي: http://tagned.afmic.gov.eg، وتم إنشاء بريد إلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على العنوان التالى:

[email protected]